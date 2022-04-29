Frutti Extra Bursaspor'da rüya sürüyor

Avrupa'da fırtına gibi esen Frutti Extra Bursaspor'un son kurbanı Cedevita Olimpija oldu. Eurocup çeyrek finalinde Slovenya ekibine konuk olan yeşil-beyazlılar, 85-83 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Avrupa'da tarihi bir başarıya imza atan Potanın Timsahları şimdi ise gözünü finale dikti. 3 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'de İspanya temsilcisi Andorra'ya konuk olacak Bursaspor, kazanması halinde Avrupa'nın 2 numaralı kupasında finale yükselecek.



HARİKA BİR ZAFER

Başarıda büyük pay sahibi olan Başantrenör Dusan Alimpijevic, Cedevita galibiyeti sonrasında "Harika bir maçtı ve sonuçta kazanmayı hak ettik. Maçı neredeyse 40 dakika boyunca kontrol ettik. Bence şu anda Avrupa basketbolunun en güzel rüyalarından biri ve bu rüya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Adım adım gideceklerinin altını çizen Sırp koç, "Önce Türkiye Ligi'nde bir maçımız var. Daha sonrasında yarı finaldeki Andorra maçını düşüneceğiz" diyerek sözlerine nokta koydu.