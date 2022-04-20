KK Partizan - Frutti Extra Bursaspor: 95-103 (MAÇ SONUCU)

Uleb Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselme karşılaşmalarında (B) Grubunu yedinci sırada tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, (A) grubunu ikinci bitiren Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan'a konuk oldu. İlk çeyreği 20-20'lik eşitlikle tamamlayan Bursaspor ikinci çeyreği 38-37 geride kapattı.
Üçüncü çeyreği 60-64 önde kapatan Frutti Extra Bursaspor son çeyrekte de 84-84 eşitliği bozamadı ve maç uzatmaya gitti.
Uzatmalarda rakibini 95-103 mağlup etmeyi başaran Bursaspor adını çeyrek finale yazdırdı.