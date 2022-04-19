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Semt77 Yalovaspor'dan TBF'ye kural hatası başvurusu!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Semt77 Yalovaspor, deplasmandaki Aliağa Petkimspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) başvurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 17:37
Semt77 Yalovaspor'dan TBF'ye kural hatası başvurusu!

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Semt77 Yalovaspor, deplasmandaki Aliağa Petkimspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) başvurdu.

Kulübün açıklamasında, hafta sonu İzmir'de oynanan Aliağa Petkimspor müsabakasında hakem hataları ve kural hatası yapıldığı öne sürüldü.

Maçın bitimine 7 saniye kala Aliağa Petkimspor'un kenardan topu 5 saniyede oyuna sokamadığının öne sürüldüğü açıklamada, "Pozisyonun devamında oyuncumuz Roberto Gallinat pas arası yapıyor. İllegal bir temas ile yere düşüyor ve Petkimspor oyuncusu yere atlıyor ama Petkimsporlu oyuncunun elleri topun üzerinde olmamasına rağmen hava atışı kararı veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Aliağa Petkimsporlu oyuncunun maçın bitimine 1,2 saniye kala kenardan topu oyuna soktuğu ancak maç saatinin geç başlaması sonucunda top oyuna girdikten 1,59 saniye sonra topun rakip oyuncunun elinden çıktığı aktarılarak, kurallara göre son saniyede atılan basketin geçersiz olması gerektiği ileri sürüldü.

Yalova temsilcisinin resmi itiraz başvurusunun TBF tarafından incelemeye alındığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basketbolu bu kadar seven bir şehre karşı yapılan haksızlık çok açık ve nettir. Yalovaspor camiası büyük ve şehri ile kenetlenmiş bir camiadır. Unutulmamalıdır ki bugün Yalovaspor'a karşı yapılan haksızlık, tüm basketbol ailesine karşı yapılmış bir tehdit demektir. Türkiye Basketbol Federasyonunun, konunun hassasiyetinin ve öneminin farkında olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Konu hakkında resmi bir cevap gelene kadar başta taraftarlarımız olmak üzere bütün basketbolseverleri sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekip, 17 Nisan'da İzmir'de karşılaşmıştı. Aliağa Petkimspor, bitime 55 saniye kala Denmon'ın 3 sayılık basketiyle 76-76 eşitliği yakalamıştı. Son 7 saniyesine Semt77 Yalovaspor'un 80-78 üstünlüğüyle girilen müsabakada Aliağa Petkimspor, Armand'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle rakibini 81-80 mağlup etmişti.



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