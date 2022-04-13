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Yukatel Merkezefendi Belediye Basket 65-80 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor haberi... ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, evinde üst üste 4'üncü yenilgisini zirve yarışı veren Anadolu Efes karşısında erteleme maçında aldı: 65-80. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 00:22
Yukatel Merkezefendi Belediye Basket 65-80 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Denizli temsilcisi, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı dolu tribünler önünde oynadı. Merkezefendi'de kadronun en skorer ismi German, normalde ikinci yarının ilk haftasında ocak ayında oynanması gerekip ertelenen mücadelede şubat ayında takıma dahil olduğu için forma giyemedi. Maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen Anadolu Efes, ilk periyodu 22-11, ilk yarıyı 41-37, üçüncü periyodu da 63-49 önde tamamladı. Mavi-beyazlılarda Buğrahan 24, Petrusev 22 sayıyla skora katkıda bulundu. Bu skorla Merkezefendi, ligdeki ilk yılında son 2 haftaya 27 maçta 8 galibiyetle düşme korkusunu üzerinden atamadan girdi. Anadolu Efes ise 21 galibiyete ulaşarak liderlik yarışında Fenerbahçe Beko'yu yakaladı.

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