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Nesibe Aydın - Fenerbahçe Safiport: 66-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda finalde!

Fenerbahçe Safiport, Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Nesibe Aydın'ı 74-66 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 19:20
Nesibe Aydın - Fenerbahçe Safiport: 66-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda finalde!

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Safiport, Nesibe Aydın'ı 74-66 yenerek, ilk finalist oldu.

Mersin Servet Tazegül'de oynanan maça her iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken, ilk periyodu Nesibe Aydın 21-20 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, devreye 37-33 önde girdi.

3. periyotta da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Safipot, bu periyodu da 46-46 galip kapadı. Maçın son periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Fenerbahçe Safiport, maçı 74-66 kazanarak, adını finale yazdırdı.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Murat Ciner xx, Orkun Yurttaş xx, Nazlı Çisil Güngör xx
Nesibe Aydın: Jessica Lauren Thomas xx 12, Katsiaryna Snytsina x 2, Merve Uygül x 2, Kamile Nacickaite xx 16, Hülya Çoklar Asarcıklı x 6, Meltem Yıldızhan x 6, Harika Gözde Eldaş x 6, Alaaina Denise Coates xxx 16
Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xxx 14, Olcay Çakır Turgut xx 8, Şerife Alperi Onar x 3, Elizabeth Olatayo Williams xx 9, Tuğçe Canitez x 3, Kayla Renae Mc Bride xxxx 28, Bria Nicole Hartley xx 9
1. Periyot: 21-20 (Nesibe Aydın lehine)
Devre: 33-37 (Fenerbahçe Safiport lehine)
3. Periyot: 46-54 (Fenerbahçe Safiport lehine)
5 Faul: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)

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