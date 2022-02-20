Fenerbahçe Beko Anadolu Efes ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final karşılaşmaları TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef mücadele etti. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 64-49 mağlup ederek ilk finalist oldu.

İkinci yarı final mücadelesinde ise Anadolu Efes ile Darüşşafaka kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Anadolu Efes, 96-71'lik farklı skorla kazanmayı bildi.

Karşılaşmaların ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes finale yükselen takımlar oldu.

📺FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes arasındaki final müsabakası, TOFAŞ Spor Salonu'nda 20 Şubat Pazar (bugün) saat 17.00'de başlayacak ve Tivibuspor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BU SEZON ÜÇ KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 18 Ekim Pazartesi günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-68 yendi. Fenerbahçe Beko'da Devin Booker 17, Tarık Biberovic 15 sayı üretirken, Anadolu Efes'te ise Rodrigue Beaubois 17, Erten Gazi 14, Tibor Pleiss 11 sayı buldu. Ligin ikinci yarısında 30 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ise Anadolu Efes 91-71 kazandı. Bu mücadelede Pierria Henry 24, Marko Guduric 21 sayı bulurken; Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic 26, Rodrigue Beaubois 14 sayı üretti.

İki takımın bu sezon EuroLeague'de 25 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmasında gülen taraf 84-89 ile deplasman ekibi oldu. Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok 18, Nando De Colo 14, Jan Vesely 13 sayı bulurken; Anadolu Efes'te ise Shane Larkin 25, Tibor Pleiss 17, Vasilije Micic 14 sayı kaydetti.

PIERRIA HENRY MAÇTA YOK⛔

Kritik maç öncesi Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku yaşandı. De Colo ve Vesely gibi isimlerin yokluğunda dar rotasyonla mücadele eden Sarı-Lacivertliler, sol dizinden sakatlanan Pierria Henry'de iç yan bağ hasarı tespit edildiği ve 3 haftalık tedavi sürecine başlandığı açıklandı.