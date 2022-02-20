Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Anadolu Efes, Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Darüşşafaka'yı 96-71 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Anadolu Efes'in finalde rakibi ise Fenerbahçe Beko oldu.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında yapılacak olan Bitci Erkekler Türkiye Kupası maçı, Tivibu Spor kanallarından canlı bir şekilde yayınlanacak. Tivibu Spor, Tivibu 77, Fil Box 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz bir biçimde izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Maçı, 20 Şubat Pazar günü yapılacak. Zorlu karşılaşma ise saat 17:00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği Bitci Erkekler Türkiye Kupası Final maçı, Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BU SEZON ÜÇ KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi ilk yarı karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 18 Ekim Pazartesi günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-68 yendi. Fenerbahçe Beko'da Devin Booker 17, Tarık Biberovic 15 sayı üretirken, Anadolu Efes'te ise Rodrigue Beaubois 17, Erten Gazi 14, Tibor Pleiss 11 sayı buldu. Ligin ikinci yarısında 30 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ise Anadolu Efes 91-71 kazandı. Bu mücadelede Pierria Henry 24, Marko Guduric 21 sayı bulurken; Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic 26, Rodrigue Beaubois 14 sayı üretti.

İki takımın bu sezon EuroLeague'de 25 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmasında gülen taraf 84-89 ile deplasman ekibi oldu. Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok 18, Nando De Colo 14, Jan Vesely 13 sayı bulurken; Anadolu Efes'te ise Shane Larkin 25, Tibor Pleiss 17, Vasilije Micic 14 sayı kaydetti.

PIERRIA HENRY MAÇTA YOK

Kritik maç öncesi Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku yaşandı. De Colo ve Vesely gibi isimlerin yokluğunda dar rotasyonla mücadele eden Sarı-Lacivertliler, sol dizinden sakatlanan Pierria Henry'de iç yan bağ hasarı tespit edildiği ve 3 haftalık tedavi sürecine başlandığı açıklandı.