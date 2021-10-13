Süper yatırım

Misli.com'dan Türk basketboluna büyük destek... Geçen sezon TFF 2. Lig ve 3. Lig'lere isim sponsoru olan misli. com, bu sezon ise basketbola yatırım yaptı. Misli.com, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında geçerli olmak üzere ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru, Türkiye Basketbol Ligi'nin ise tarihindeki ilk isim sponsoru oldu. Ayrıca bu anlaşma kapsamında, ING Basketbol Süper Ligi ücretsiz olarak misli.com'da canlı yayınlanacak. Misli.com Türk basketbolunun gelişimini desteklerken, marka değerini de yükseltecek.