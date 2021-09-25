Sezon başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu, bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. İlk olarak saat 13.00'te Türk Telekom ile Tofaş karşı karşıya gelecek. 15.30'da Gaziantep Basketbol ile HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u ağırlayacak. 18.00'de ise Frutti Extra Bursaspor, Semt77 Yalovaspor'u ağırlayacak. Günün son maçında ise son şampiyon Anadolu Efes sahne alacak. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 20.15'te Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

YÜZDE 50 SEYİRCİ ALINACAK

Toplam 16 takımın mücadele edeceği ligde, normal sezonun 1 Mayıs 2022'de tamamlanması planlanıyor. Ligde müsabakalar yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak, misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecek. Karşılaşmalar, TRT Spor ve Tivibu'dan canlı olarak yayımlanacak. Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu son iki sırada bitirecek takımlar küme düşecek. Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler ise çapraz eşleşmeyle playoff'ta mücadele edecek.