Son dakika spor haberi: Daçka, Fenerbahçe, Galatasaray ve Gaziantep 2. Lig için takım kurdu!

Önümüzdeki sezon için Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne 35'i aşkın başvuru yapıldı. Geçen sezon TB2L'de oynayan 26 takımdan 17'si katılımla ilgili belgeleri TBF'ye teslim etti, ayrıca 20 kadar yeni kulüp başvurdu. TBF başvuruları değerlendirdikten sonra lige katılacak takımlar kesinleşecek.

Öte yandan birçok BSL kulübü de TB2L için pilot takım kurdu. Buna göre başvurularının kabul edilmesi halinde Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Gaziantep, ikinci takımlarıyla TB2L'de oynayacak. Fenerbahçe "Fenerbahçe Koleji", Gaziantep "Gaziantep Gençlik Gelişim" adıyla ligde katılacak.