Efes’ten Erdoğan’a ziyaret

Sezonu hem THY Avrupa Ligi şampiyonu hem de ING Basketbol Süper Lig'i şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kupaları götürdü. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki ziyarete lacivert-beyazlılar yönetim, teknik ekip ve oyuncularla tam kadro olarak katıldı. Kabul oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Başkan Erdoğan, kulübü çifte şampiyonluk nedeniyle kutlayıp başarıların devamını diledi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.