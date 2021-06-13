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Efes’ten Erdoğan’a ziyaret

Cumhurbaşkanı , iki kulvarda şampiyonluk yaşayan ’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Lacivert-beyazlı kulüp ziyarete kupalarını da götürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Efes’ten Erdoğan’a ziyaret

Sezonu hem şampiyonu hem de ING Basketbol Süper Lig'i şampiyonu olarak tamamlayan , dün Cumhurbaşkanı 'a kupaları götürdü. 'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki ziyarete lacivert-beyazlılar yönetim, teknik ekip ve oyuncularla tam kadro olarak katıldı. Kabul oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Başkan Erdoğan, kulübü çifte şampiyonluk nedeniyle kutlayıp başarıların devamını diledi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı , Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı , Milletvekili ve Başkanı da yer aldı.

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