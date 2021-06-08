Haberler Basketbol Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'i ziyaret etti

şampiyonu , Anıtkabir'i ziyaret etti

2020-2021 sezonunu ve ’nde şampiyon olarak tamamlayan Spor Kulübü, Cumhuriyetin kurucusu ’ün edebi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 18:17 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 18:19
Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'i ziyaret etti

finalinde 'yı, final serisinde de 'yu geçen Spor Kulübü, çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. yöneticileri, Başantrenör , antrenörleri ve oyuncularının yanı sıra kulüp çalışanlarının yer aldığı kafile, 'ün manevi huzurunda bulunabilmek için Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anadolu Efes Spor Kulübü kafilesi, düzenlenen törenin ardından Anıtkabir'de bir hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ergin Ataman, Misak-ı Milli kulesine geçen kafile adına burada bulunan özel deftere ise şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman güvendiğiniz güzel ülkemizi emanet ettiğiniz gençler olarak 'nın en büyük kupasını huzurunuza getirdik. Size ve tüm silah arkadaşlarınıza şehitlerimize minnettarız."

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