Haberler Basketbol TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'i kutladı

TBF Başkanı , 'i kutladı

(TBF) Başkanı , 'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan 'i tebrik etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 00:25 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 00:27
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'i kutladı

, lacivert-beyazlı takımın play-off finali üçüncü maçında 'yu 93-66 mağlup ettiği ve seriyi 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

'nde sezonu tamamlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Türkoğlu, "Final oynayan 2 ekibi kutluyorum. 'daki ve ligdeki şampiyonluğu için 'i tebrik ediyorum. Sıkıntılar yaşasak da çok şükür sezonu bitirme imkanımız oldu. Çok mutluyuz. Basketbol markasına zarar gelmemesi açısından, salonlarda seyirci olmamasına rağmen bir şekilde ligi bitirmek istiyorduk. Tüm kulüplerimize anlayışları ve iş birliklerinden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu süreç aynı şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 'nın 'nde final oynadığını, Anadolu Efes'in de 'nde şampiyonluğa ulaştığını hatırlatan Başkan Türkoğlu, "Sezon içerisinde uluslararası arenada bizleri gururlandıran takımlarımız oldu. Anadolu Efes ile Avrupa'nın en büyük kupasının 2. kez ülkemize gelmesi bizleri gururlandırdı. Bu takımlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah hak ettiği yere gelmesine vesile oluruz." diye konuştu.

SON DAKİKA