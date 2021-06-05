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95-73 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinde heyecan sürüyor. Serinin ikinci maçında sahasında 'yu konuk etti. Kritik mücadeleyi 95-73 kazanan lacivert-beyazlılar seride durumu 2-0'a getirdi ve şampiyonluk yolunda avantajını sürdürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 21:43 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 21:56
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko 95-73 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. ile , Play-off final serisi ikinci maçında karşı karşıya geldi. şampiyonu Anadolu Efes, zorlu mücadeleden 95-73 galibiyetle ayrılarak seride 2-0 öne geçti. Seride üçüncü karşılaşma 7 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde 'nda oynanacak.

TANSİYON YÜKSELDİ!
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının bitimine 3:27 kala iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. ile Singleton arasında başlayan tartışmada oyuncular güçlükle sakinleştirildi.

Pozisyonu izleyen hakemler, Anadolu Efes'ten ve Fenerbahçe Beko'dan ise Melih Mahmutoğlu, , ve 'nu oyundan ihraç etti.

Karşılaşmada daha öncesi diskalifiye edilen Jan Vesely ve Sertaç Şanlı ile birlikte toplam 7 oyuncu mücadeleyi tamamlayamadı.

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