Anadolu Efes Fenerbahçe Beko 95-73 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Play-off final serisi ikinci maçında karşı karşıya geldi. THY EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes, zorlu mücadeleden 95-73 galibiyetle ayrılarak seride 2-0 öne geçti. Seride üçüncü karşılaşma 7 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

TANSİYON YÜKSELDİ!

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının bitimine 3:27 kala iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Melih Mahmutoğlu ile Singleton arasında başlayan tartışmada oyuncular güçlükle sakinleştirildi.

Pozisyonu izleyen hakemler, Anadolu Efes'ten Chris Singleton ve Fenerbahçe Beko'dan ise Melih Mahmutoğlu, Alex Perez, Yiğit Onan ve Ahmet Düverioğlu'nu oyundan ihraç etti.

Karşılaşmada daha öncesi diskalifiye edilen Jan Vesely ve Sertaç Şanlı ile birlikte toplam 7 oyuncu mücadeleyi tamamlayamadı.