Muhteşem Efes!

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi final serisi ilk karşılaşmasında F.Bahçe'yi 40 sayı farkla 111-71 mağlup etti. Mücadeleye sarı-lacivertli takım hızlı başlarken, ilk çeyreği 21-18 önde kapattı. Efes ise ikinci periyotta oyuna ağırlığını koydu ve devre 43-40 sona erdi. Üçüncü çeyrekten itibaren baskısı artıran lacivert-beyazlı takım, farkı giderek açmaya başladı.



MAÇIN ADAMI LARKIN

Son periyoda 80-51 önde başlayan Anadolu Efes, 31 sayı kaydetti ve rahat bir galibiyet aldı. Larkin 23 sayıyla zaferde önemli rol oynadı ve maçın en skorer ismi oldu. Efes'te 7 isim çift haneli sayılar üretti. Serinin 2. maçı Efes'in ev sahipliğinde yarın Sinan Erdem'de oynanacak.