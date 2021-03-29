Haberler Basketbol Son dakika spor haberleri: CSKA Moskova'da Mike James krizi! Yeniden kadro dışı bırakıldı

Son dakika spor haberleri: 'da krizi! Yeniden kadro dışı bırakıldı

'da krizi yaşanıyor. 'deki maçının ardından kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen yıldız basketbolcu, başantrenör tarafından alınan karar sonrası yeniden kadro dışı kaldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:11
Son dakika spor haberleri: CSKA Moskova'da Mike James krizi! Yeniden kadro dışı bırakıldı

'da pozisyonunda görev yapan kadro dışı bırakıldı. 'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın oyun kurucusu Mike James, bundan sonraki CSKA maçlarında forma giymeyecektir. Bu karar başantrenörümüz tarafından alınmıştır." denildi.

Bu sezon 'de 30 maçta 10 mağlubiyet alan CSKA Moskova, ikinci sırada kaldı. CSKA Moskova formasıyla bu sezon 30 maçın 27'sine çıkan ve 16'sında ilk 5'de yer alan Mike James, 31.1 dakika ortalam süre aldı ve 19.3 sayı, 5.7 asist ve 3.1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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