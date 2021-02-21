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ABD'li Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattı

Erkek Basketbol Takımı, ekiplerinden 'ın formasını giyen ABD'li uzun forvet Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:34
Türk Telekom ABD'li Johnny O'Bryant'ı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde Türkiye'yi başarıyla temsil eden , pota altına takviye yaptı. Başkent ekibi, ABD'li uzun forvet Johnny O'Bryant ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Daha önce kariyerinde , ve gibi takımların kadrolarında yer alan O'Bryant, ekiplerinden , ve formalarını da giydi.

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 16 maçta görev yapan O'Bryant, ortalama 20.4 dakika süre alırken, 11,3 sayı, 5,2 ribaunt ve 1.4 asist istatistikleriyle mücadele etti.

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