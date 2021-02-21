Haberler Basketbol Hidayet Türkoğlu’ndan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

’ndan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

Başkanı , ’na katılma hakkını elde eden 'nı tebrik etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 08:42
Hidayet Türkoğlu’ndan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı

Başkanı yayımladığı tebrik mesajında, "Genç oyuncularımızın aldıkları sorumluluk ve öz güvenleriyle ayrıca mutlu olduğumuz galibiyetinin ardından; grubumuzdaki diğer karşılaşmanın da neticesiyle, son maçlar öncesi 'na gitmeye hak kazandık.

Bütün idari, teknik kadromuzu ve sporcularımızı tebrik ediyorum. 'de iddialı ve izleyenlere heyecan veren bir mücadelemiz olacak. Millilerimizin bizleri gururlandırmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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