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GSK ilk galibiyetini aldı!

Türkiye Erkekler Basketbol 2.Lig C Grubunda mücadele eden GSK ligin 10.haftasında ilk galibiyetini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 14:22
Kayserigaz GSK ilk galibiyetini aldı!

Türkiye Erkekler Basketbol 2.Lig C Grubunda mücadele eden GSK ligin 10.haftasında ilk galibiyetini aldı. Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi Geçitspor'u 68-66 mağlup eden 11 puana ulaştı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: xx, xx, xx
Kayserigaz GSK: x 2, x 4, x, x 7, xxx 18, xx 10, xxx 12, x 1, xx 8, x 6
Geçitspor: Leventcan Koçak x 2, Enis Bayrak xx 10, Oğulcan Koç x 3, İsmail Kaya xx 7, Mustafa Buğra Atasoy x 6, Hakan Emiroğlu x 5, Kaan Özen x 2, Tahir Alkan Özusuğ xx 7, Emirhan Merdin xx 7, Yaşar Baha Özkan xx 8, Enes Tunç x 5, Furkan Firar x 4

Periyotlar:
1.periyot: 15-22 (Geçitspor lehine)
2.Periyot:12-15 (Geçitspor lehine)
3.Periyot: 13-21 (Geçitspor lehine)
4.Periyot: 28-8 (Kayserigaz lehine)
Devre: 27-37 (Geçitspor lehine)

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