Bizimkiler sahnede

Basketbol HaberleriGiriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:53Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Bassketbol THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 19. hafta maçlarıyla devam edecek. Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında bugün ve 13 yarın 9 karşılaşma yapılacak. Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 9'da eşitlenen Anadolu Efes, bugün Almanya'nın ALBA Berlin takımını ağırlayacak. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşılaşacak. 8 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya'nın TD Systems Baskonia takımı konuk edecek. Mücadele, bugün saat 20.45'te başlayacak.