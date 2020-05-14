FIBA'nın yol haritası

Dünya basketbolunun patronu FIBA, corona virüsü sonrası yol haritasını yavaş yavaş belirlemeye başladı. FIBA Yönetim Kurulu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in idaresinde video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Organizasyonların en geç ekim'de tamamlanmasının tartışıldığı toplantı sonrası yol haritasının önümüzdeki ay yönetim kurulu onayına sunulacağı belirtildi. Kadınlar 2021 Avrupa Şampiyonası final etabı Paris'ten Valencia'ya alındı. Kadınlar 2023 Avrupa Şampiyonası'na adaylık süreci Mart 2021'e, 2025 Avrupa Şampiyonası için de Mart 2022'ye kadar uzatıldı. Adaylık için niyet beyanları bu ayın sonuna kadar verilecek.