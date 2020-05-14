FIBA'nın yol haritası
Uluslararası Basketbol Federasyonu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel’in de katıldığı video konferans toplantısında, yeni tıp corona virüsü salgını sonrasında izlenecek yol haritasını görüştü.
Dünya basketbolunun patronu FIBA, corona virüsü sonrası yol haritasını yavaş yavaş belirlemeye başladı. FIBA Yönetim Kurulu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in idaresinde video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Organizasyonların en geç ekim'de tamamlanmasının tartışıldığı toplantı sonrası yol haritasının önümüzdeki ay yönetim kurulu onayına sunulacağı belirtildi. Kadınlar 2021 Avrupa Şampiyonası final etabı Paris'ten Valencia'ya alındı. Kadınlar 2023 Avrupa Şampiyonası'na adaylık süreci Mart 2021'e, 2025 Avrupa Şampiyonası için de Mart 2022'ye kadar uzatıldı. Adaylık için niyet beyanları bu ayın sonuna kadar verilecek.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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