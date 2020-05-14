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14 Mayıs 2020, Perşembe
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'nın yol haritası

FIBA'nın yol haritası

Uluslararası Basketbol Federasyonu, Avrupa Başkanı ’in de katıldığı video konferans toplantısında, yeni tıp corona virüsü salgını sonrasında izlenecek yol haritasını görüştü.

Dünya basketbolunun patronu , corona virüsü sonrası yol haritasını yavaş yavaş belirlemeye başladı. FIBA Yönetim Kurulu, FIBA Avrupa Başkanı 'in idaresinde video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Organizasyonların en geç ekim'de tamamlanmasının tartışıldığı toplantı sonrası yol haritasının önümüzdeki ay yönetim kurulu onayına sunulacağı belirtildi. Kadınlar 2021 final etabı 'ten 'ya alındı. Kadınlar 2023 Avrupa Şampiyonası'na adaylık süreci Mart 2021'e, 2025 Avrupa Şampiyonası için de Mart 2022'ye kadar uzatıldı. Adaylık için niyet beyanları bu ayın sonuna kadar verilecek.

  1. 14.5.2020
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