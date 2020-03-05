İzmit Belediyespor 84 - 71 Beşiktaş TRC İnşaat
Adana'nın ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda İzmit Belediyespor, yarı finalde karşılaştığı Beşiktaş TRC İnşaat'ı 84-71 mağlup ederek finale yükseldi. İzmit ekibi 7 Mart Cumartesi günü oynanacak finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşı karşıya gelecek.
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında İzmit Belediyespor, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 84-71 yenerek finale yükseldi.
İzmit ekibi, ilk yarısı 33-33'lük eşitlikle tamamlanan mücadelede ikinci yarıdaki etkili performansıyla zafere uzandı.
İzmit Belediyespor finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile eşleşti
Final müsabakası, 7 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Adana Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.
SALON: Adana Atatürk
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Anıl Veziroğlu
İZMİT BELEDİYESPOR: Özge Kavurmacıoğlu 6, Defne Melissa Paylar 2, Williams 26, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 6, Cado 4, Gamze Takmaz 10, Anigwe 30, Melek Yusufoğlu
BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 5, Bahar Çağlar 16, Yağmur Yıldız 4, Elif Bayram 8, Nisa Yalçın 8, Snytsina 20, Elif Emirtekin 5
1. PERİYOT: 18-12
DEVRE: 33-33
3. PERİYOT: 61-53
- 05.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
İzmit Belediyespor 84 - 71 Beşiktaş TRC İnşaat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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