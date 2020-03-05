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05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Basketbol İzmit Belediyespor kupada finalde!

84 - 71 İnşaat

İzmit Belediyespor 84 - 71 Beşiktaş TRC İnşaat

'nın ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol 'nda , yarı finalde karşılaştığı İnşaat'ı 84-71 mağlup ederek finale yükseldi. İzmit ekibi 7 Mart Cumartesi günü oynanacak finalde ile karşı karşıya gelecek.

Basketbolda yarı final maçında , İnşaat'ı 84-71 yenerek finale yükseldi.

İzmit ekibi, ilk yarısı 33-33'lük eşitlikle tamamlanan mücadelede ikinci yarıdaki etkili performansıyla zafere uzandı.

İzmit Belediyespor finalde ile eşleşti

Final müsabakası, 7 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

SALON:

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Erhan Gürsel, Anıl Veziroğlu

İZMİT BELEDİYESPOR: Özge Kavurmacıoğlu 6, Defne Melissa Paylar 2, Williams 26, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 6, Cado 4, Gamze Takmaz 10, Anigwe 30, Melek Yusufoğlu

BEŞİKTAŞ TRC İNŞAAT: Melek Uzunoğlu 5, Melisa Korkmaz 5, Bahar Çağlar 16, Yağmur Yıldız 4, Elif Bayram 8, Nisa Yalçın 8, Snytsina 20, Elif Emirtekin 5

1. PERİYOT: 18-12

DEVRE: 33-33

3. PERİYOT: 61-53


  1. 05.03.2020
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