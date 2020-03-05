Fenerbahçe Öznür Kablo 73-65 Çankaya Üniversitesi | MAÇ SONUCU
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Fenerbahçe Öznür Kablo, Çankaya Üniversitesi’ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, finalde İzmit Belediyespor-Beşiktaş TRC İnşaat maçının galibiyle karşılaşacak.
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 73-65 yenerek finale yükseldi.
Sarı-lacivertli takım, finalde İzmit Belediyespor-Beşiktaş TRC İnşaat maçının galibiyle karşılaşacak.
Salon: Atatürk
Hakemler: Murat Ciner xx, Egemen Ercan xx, Halil Erkoç xx
Fenerbahçe: Elizabeth xx 18, Olcay xx 2, Sevgi xx 9, Tuğçe xx 8, Chelsea xx 10, Cecilia xx 10, Irene xx 14, Lauranicholls xx 2
Başantrenör: Victor Lapena
Çankaya Üniversitesi: Özge xx, Latanya xx 14, Tuğçe xx, Derin xx 9, Aija xx 17, Shavonte xx 12, Bahar xx 5, Rochelle xx 8, Nilay xx
Başantrenör: Çağrı Özek
1. Periyot: 16-16
Devre: 40-34 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)
3. Periyot: 56-48 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)
- 05.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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