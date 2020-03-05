Fenerbahçe Öznür Kablo 73-65 Çankaya Üniversitesi | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Öznür Kablo 73-65 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Öznür Kablo 73-65 Çankaya Üniversitesi | MAÇ SONUCU

Basketbol Yarı Finali’nde Öznür Kablo, ’ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, finalde İzmit Belediyespor-Beşiktaş İnşaat maçının galibiyle karşılaşacak.

Basketbolda yarı final maçında Öznur Kablo, 'ni 73-65 yenerek finale yükseldi.

Sarı-lacivertli takım, finalde İzmit Belediyespor-Beşiktaş İnşaat maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Atatürk

Hakemler: Murat Ciner xx, Egemen Ercan xx, Halil Erkoç xx

Fenerbahçe: Elizabeth xx 18, Olcay xx 2, Sevgi xx 9, Tuğçe xx 8, xx 10, Cecilia xx 10, Irene xx 14, Lauranicholls xx 2

Başantrenör: Victor Lapena

Çankaya Üniversitesi: Özge xx, Latanya xx 14, Tuğçe xx, Derin xx 9, Aija xx 17, Shavonte xx 12, Bahar xx 5, Rochelle xx 8, Nilay xx

Başantrenör: Çağrı Özek

1. Periyot: 16-16

Devre: 40-34 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)

3. Periyot: 56-48 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)

  1. 05.03.2020
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