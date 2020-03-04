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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Basketbol Karşıyaka'dan yarı finale dev adım!

71 - 89 | MAÇ SONUCU

Kiev Basket 71 - 89 Pınar Karşıyaka | MAÇ SONUCU

, FIBA ilk maçında konuk olduğu temsilcisi 'i 89-71 mağlup etti. Rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan yeşil-kırmızılılar, Çarşamba günü 'de oynanacak ikinci maçtan 17 sayıyla mağlup ayrılsa bile adını yarı finale yazdıracak.

, FIBA ilk maçında konuk olduğu temsilcisi 'i 89-71 yendi.

Kiev Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım 21-20 önde bitirdi. İkinci periyotta hücumda etkili performans sergileyen Pınar Karşıyaka, devre arasına 48-40 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü koruduğu üçüncü çeyreği 67-60 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, son periyotta farkı açarak mücadeleden 18 sayı farkla 89-71 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj yakaladı.

Müsabakanın rövanşı, Çarşamba günü 'de oynanacak. Çeyrek finali geçecek ekip, 'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

  1. 04.03.2020
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