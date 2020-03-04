Kiev Basket 71 - 89 Pınar Karşıyaka | MAÇ SONUCU
Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'i 89-71 mağlup etti. Rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan yeşil-kırmızılılar, 11 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak ikinci maçtan 17 sayıyla mağlup ayrılsa bile adını yarı finale yazdıracak.
Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'i 89-71 yendi.
Kiev Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım 21-20 önde bitirdi. İkinci periyotta hücumda etkili performans sergileyen Pınar Karşıyaka, devre arasına 48-40 üstün gitti.
Skor üstünlüğünü koruduğu üçüncü çeyreği 67-60 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, son periyotta farkı açarak mücadeleden 18 sayı farkla 89-71 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj yakaladı.
Müsabakanın rövanşı, 11 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Çeyrek finali geçecek ekip, Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
- 04.03.2020
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