Alba Berlin - Anadolu Efes | CANLI - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Alba Berlin - Anadolu Efes | CANLI

- | CANLI

Alba Berlin - Anadolu Efes | CANLI

Euroleague'de liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz , 26. hafta mücadelesinde Alman ekibi 'e konuk oluyor. Lacivert-beyazlılar Euroleague'de üst üste 11, toplamda 23. galibiyet için parkeye çıkarken, ev sahibi Alba ise 10. galibiyetini arıyor. beIN 'den şifresiz olarak yayınlanan mücadelenin haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Euroleague'in 26. haftasında temsilcimiz , 'da 'e konuk oluyor. Geride kalan 25 maçta 22 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da zaferle ayrılarak galibiyet serisini 11 maça çıkarmak istiyor. Play-off hesapları yapan ev sahibi Alba Berlin ise 10. galibiyetini arıyor. beIN ekranlarından şifresiz olarak yayınlanan mücadelenin anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: ALBA BERLIN - ANADOLU EFES: 21-32

İLK YARI SONUCU: ALBA BERLIN - ANADOLU EFES: 47-50

AVRUPA'DAKİ 684. MAÇ

Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 684. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 683 karşılaşmada 386 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı 'nde 436. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 435 karşılaşmada 229 galibiyet ve 206 yenilgi yaşadı. İki takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar 11 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 10 galibiyet ve bir mağlubiyet gördü.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçı da Anadolu Efes kazandı. Anadolu Efes ile ALBA Berlin arasında Avrupa Ligi'nde oynanan dokuz karşılaşmada lacivert-beyazlılar 8 galibiyet alırken, bir kez de mağlup oldu.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 22:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alba Berlin - Anadolu Efes | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN