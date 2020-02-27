Alba Berlin - Anadolu Efes | CANLI

THY Euroleague'in 26. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Almanya'da Alba Berlin'e konuk oluyor. Geride kalan 25 maçta 22 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmadan da zaferle ayrılarak galibiyet serisini 11 maça çıkarmak istiyor. Play-off hesapları yapan ev sahibi Alba Berlin ise 10. galibiyetini arıyor. beIN Sports Haber ekranlarından şifresiz olarak yayınlanan mücadelenin canlı skorunu anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: ALBA BERLIN - ANADOLU EFES: 21-32

İLK YARI SONUCU: ALBA BERLIN - ANADOLU EFES: 47-50

AVRUPA'DAKİ 684. MAÇ

Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 684. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 683 karşılaşmada 386 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 436. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 435 karşılaşmada 229 galibiyet ve 206 yenilgi yaşadı. İki takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar 11 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 10 galibiyet ve bir mağlubiyet gördü.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçı da Anadolu Efes kazandı. Anadolu Efes ile ALBA Berlin arasında Avrupa Ligi'nde oynanan dokuz karşılaşmada lacivert-beyazlılar 8 galibiyet alırken, bir kez de mağlup oldu.