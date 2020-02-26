TOFAŞ 77-76 Bahçeşehir Koleji | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper 20. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 77-76 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayıp 4. dakikası 7-7 eşitlikle geçilen maçta, Golden ile sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, yakaladığı 9-0 seriyle 7. dakikayı önde geçti: 9-16. Rakibinin bu serisine özellikle pota altındaki etkili oynayan Muhsin Yaşar ile TOFAŞ karşılık verse de çeyrek konuk ekibin 18-17 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sayı açısından kısır geçen ikinci çeyrekte Muhaymin Mustafa ve Lojeski'yle sayılar bulan TOFAŞ, 13. dakikada skoru 23-20 lehine çevirdi. İki takımının üstünlük kurma mücadelesine sahne olan çeyrekte, özellikle yarı sahadaki baskısıyla rakibinin top kayıplarına zorlayan Bursa temsilcisi, Mejia ve Williams'tan da skor katkısı alınca soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji, Mathiang ve Golden'in içeriye kat ederek bulduğu sayılarla 22. dakikada skoru eşitledi: 37-37. Bu dakikada başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molayla parkeye daha diri dönen TOFAŞ, dış atışlarda Phillip ve pota altından da Muhsin Yaşar ile skor üreterek 25. dakikayı 44-41 önde geçti. Bu periyotta etkili oyununu sürdüren TOFAŞ, final periyotuna 60-48 önde girdi.

Son çeyreğe daha disiplinli başlayan Bahçeşehir Koleji, Johnson ve Golden'in sayılarıyla 32. dakikada farkı 6'ya (60-54) indirdi. Golden'in etkili oyununa Mathiang da destek verince konuk ekip 36. dakikada farkı 1 sayıya (67-66) kadar düşürdü. TOFAŞ, Williams'ın pota altını domine ederek bulduğu sayılarla rahat nefes alsa da konuk ekip, Golden ve Jones etkili oyunuyla bitime 1 dakikada kala skoru eşitledi: 76-76. Son dakika içinde iki takım da birbirini iyi savunurken son hücum şansını TOFAŞ buldu. Bitime 1.1 saniye kala Mejia potaya giderken faulle durduruldu. Çizgiye gelen Mejia serbest atışlardan birini sayıya çevirince karşılaşma 77-76 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

TOFAŞ: Barış Ermiş, White 13, Mejia 14, Phillip 8, Williams 16, Muhaymin Mustafa 4, Berkan Durmaz 2, Berk Uğurlu 2, Lojeski 6, Muhsin Yaşar 12

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Golden 29, Jones 3, Mathiang 18, Hadi Özdemir, Hardy 10, Can Altıntığ 4, Alper Özcan 5, Johnson 7

1. PERİYOT: 17-18

DEVRE: 37-31

3. PERİYOT: 60-48

5 FAULLE ÇIKAN: 39.59 Jones (Bahçeşehir Koleji)