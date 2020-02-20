Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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'nde derbi heyecanı!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!

'nde , evinde 'yi ağırlayacak. Büyük heyecana neden olacak maçta ilk maçı 1907 Fenerbahçe 66-58 skorla kazanmıştı.

Ligin 19. haftasında , 'yi ağırlayacak 'nin 19. haftasındaki derbide Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Haftaya 15 galibiyet, 2 mağlubiyetle giren siyah-beyazlı takım, ikinci sırada bulunuyor. Ligde yaptığı 16 maçın tamamını da kazanan sarı-lacivertliler ise liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1907 Fenerbahçe 66-58 kazanmıştı.

  1. 20.02.2020
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