Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!

Ligin 19. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe'yi ağırlayacak Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Haftaya 15 galibiyet, 2 mağlubiyetle giren siyah-beyazlı takım, ikinci sırada bulunuyor. Ligde yaptığı 16 maçın tamamını da kazanan sarı-lacivertliler ise liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1907 Fenerbahçe 66-58 kazanmıştı.

