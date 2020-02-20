Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı!
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş HDI Sigorta, evinde 1907 Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Büyük heyecana neden olacak maçta ilk maçı 1907 Fenerbahçe 66-58 skorla kazanmıştı.
Ligin 19. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe'yi ağırlayacak Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Beşiktaş HDI Sigorta, 1907 Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Haftaya 15 galibiyet, 2 mağlubiyetle giren siyah-beyazlı takım, ikinci sırada bulunuyor. Ligde yaptığı 16 maçın tamamını da kazanan sarı-lacivertliler ise liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1907 Fenerbahçe 66-58 kazanmıştı.
- 20.02.2020
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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