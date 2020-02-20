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20 Şubat 2020, Perşembe
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Potada dev maç

Potada dev maç

Beko, bugün İspanyol ’i konuk edecek.

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beko, bugün zorlu bir maça çıkacak. Sarılacivertliler, ilk 8 yolunda ile kritik bir karşılaşma oynayacak. Ülker Spor Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak bu mücadele beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Bu sezon Avrupa'daki mücadelesine kötü bir başlangıç yapan Obradovic'in öğrencileri, geride kalan 24 haftada 11 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, 'da oynanan ilk karşılaşmayı 81-77 kaybetmişti.
  1. 20.2.2020
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