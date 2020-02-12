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12 Şubat 2020, Çarşamba
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şoku!

Micic şoku!

'in Sırp oyun kurucusu , baldırındaki sakatlığı nedeniyle 2 hafta yok.

'in Sırp oyun kurucusu , baldırındaki sakatlığı nedeniyle 2 hafta yok. Micic'in, Avrupa Ligi'nde ve Erkekler maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.
  1. 12.2.2020
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