Micic şoku!
Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Micic, baldırındaki sakatlığı nedeniyle 2 hafta yok.
Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Micic, baldırındaki sakatlığı nedeniyle 2 hafta yok. Micic'in, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ve Erkekler Türkiye Kupası maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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