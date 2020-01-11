Anadolu Efes’e yeni sponsor

Potanın güçlü temsilcisi Anadolu Efes, lastik üreticisi Michelin ile partnerlik anlaşması imzaladı. 25 yıldır Türkiye'de yer alan Michelin, Anadolu Efes kulübünün resmi lastik tedarikçisi oldu. İmza töreninde Anadolu Efes ve Michelin doğaya duyarlı bir ortaklığa imza attıklarını duyurdular.