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11 Ocak 2020, Cumartesi
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’e yeni sponsor

Anadolu Efes’e yeni sponsor

Potanın güçlü temsilcisi , lastik üreticisi Michelin ile partnerlik anlaşması imzaladı.

Potanın güçlü temsilcisi , lastik üreticisi Michelin ile partnerlik anlaşması imzaladı. 25 yıldır 'de yer alan Michelin, Anadolu Efes kulübünün resmi lastik tedarikçisi oldu. İmza töreninde Anadolu Efes ve Michelin doğaya duyarlı bir ortaklığa imza attıklarını duyurdular.

  1. 11.1.2020
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