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13 Aralık 2019, Cuma
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Son 10 maçta 'ye karşı üstün

Son 10 maçta Anadolu Efes Fenerbahçe'ye karşı üstün

, Beko ile oynadığı son 10 karşılaşmada rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-3 üstün bulunuyor. İki takım yarın 'nin 12. haftasında 'nda karşılaşacak.

Türk basketbolunda son dönemde ile rekabeti üst seviyede yaşanıyor. İki takım hem 'nde hem de Euroleague'de birbirlerine rakip olurken, karşılaşmalar üst seviyede seyir zevki ile geçiyor. Son oynanan müsabakada Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fener'i mağlup ederek rakibine karşı son maçlardaki üstünlüğünü devam ettirdi.

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Anadolu Efes'in üstünlüğü dikkat çekiyor. Söz konusu karşılaşmalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe ise rakibini 3 kez mağlup etmeyi başardı. Aralarında oynadıkları son 3 maçı da kazanan Efes oldu.

Efes ile Fener, bu sezon ilk müsabakalarını 'nda oynadı ve Efes rakibini 79-74 yenerek sezona kupa ile başladı.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe, bu sefer de ligde mücadele edecek. İki takım Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın saat 17.30'da 'nda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 müsabakanın sonuçları ise şöyle:

Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 81 (Euroleague)
Anadolu Efes: 79 - Fenerbahçe Beko: 74 (Cumhurbaşkanlığı Kupası)
Anadolu Efes: 89 - Fenerbahçe Beko: 74 (Lig)
Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69 (Lig)
Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe Beko: 76 (Lig)
Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73 (Lig)
Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74 (Lig)
Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93 (Lig)
Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73 (Lig)
Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 92 (Euroleague)

  1. 13.12.2019
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