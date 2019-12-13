Son 10 maçta Anadolu Efes Fenerbahçe'ye karşı üstün
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile oynadığı son 10 karşılaşmada rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-3 üstün bulunuyor. İki takım yarın ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.
İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Anadolu Efes'in üstünlüğü dikkat çekiyor. Söz konusu karşılaşmalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe ise rakibini 3 kez mağlup etmeyi başardı. Aralarında oynadıkları son 3 maçı da kazanan Efes oldu.
Efes ile Fener, bu sezon ilk müsabakalarını Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynadı ve Efes rakibini 79-74 yenerek sezona kupa ile başladı.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe, bu sefer de ligde mücadele edecek. İki takım ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın saat 17.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 müsabakanın sonuçları ise şöyle:
Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 81 (Euroleague)
Anadolu Efes: 79 - Fenerbahçe Beko: 74 (Cumhurbaşkanlığı Kupası)
Anadolu Efes: 89 - Fenerbahçe Beko: 74 (Lig)
Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69 (Lig)
Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe Beko: 76 (Lig)
Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73 (Lig)
Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74 (Lig)
Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93 (Lig)
Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73 (Lig)
Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 92 (Euroleague)
- 13.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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