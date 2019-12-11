Ergin Ataman: "Fenerbahçe, Euroleague’in en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip" - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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: ", Euroleague’in en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip"

Ergin Ataman: "Fenerbahçe, Euroleague’in en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip"

Başantrenörü , yarın oynayacakları 'nin Euroleague’in en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip olduğunu belirterek, takım oyunu oynayarak kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Euroleague 13. haftasında yarın Beko'ya konuk olacak olan 'te Başantrenör ile oyunculardan kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Euroleague'in en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, "Şu an sıralamada bulundukları yer bir ölçü değil. Zor bir maç bizi bekliyor. Şu ana kadar Euroleague'de deplasmanda çok zor beş maç kazandık. Perşembe akşamı da aynı şekilde kararlı, sakin ve takım oyunu oynayarak kazanmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

Chris Singleton ise Fenerbahçe ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Derbi mücadelesi olduğu için yoğun duyguların olduğu bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç. Sıralamadaki birinciliğimizi korumak istiyoruz. Bunun için de galip gelmeliyiz ve bu galibiyetin de bizim için öneminin farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

  1. 11.12.2019
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