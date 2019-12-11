Ergin Ataman: "Fenerbahçe, Euroleague’in en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, yarın oynayacakları Fenerbahçe'nin Euroleague’in en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip olduğunu belirterek, takım oyunu oynayarak kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.
THY Euroleague 13. haftasında yarın Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan Chris Singleton kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Euroleague'in en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, "Şu an sıralamada bulundukları yer bir ölçü değil. Zor bir maç bizi bekliyor. Şu ana kadar Euroleague'de deplasmanda çok zor beş maç kazandık. Perşembe akşamı da aynı şekilde kararlı, sakin ve takım oyunu oynayarak kazanmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız" diye konuştu.
Chris Singleton ise Fenerbahçe ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Derbi mücadelesi olduğu için yoğun duyguların olduğu bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç. Sıralamadaki birinciliğimizi korumak istiyoruz. Bunun için de galip gelmeliyiz ve bu galibiyetin de bizim için öneminin farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.
- 11.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Ergin Ataman: "Fenerbahçe, Euroleague’in en iyi antrenörüne ve en kapasiteli kadrosuna sahip" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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