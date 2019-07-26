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26 Temmuz 2019, Cuma
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‘Bu takım rakipsiz’

‘Bu takım rakipsiz’

Nando De Colo, Leo Westermann ve Derrick Williams transferleriyle adından söz ettiren Beko, Avrupa gündeminde... Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Süper Ligi'nde ve 'nde hedeflerine ulaşamayan sarı- lacivertliler, yaptığı takviyelerin ardından büyük ses getirdi.

'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport, sarı- lacivertli basketbol takımının kupalara ambargo koyabileceğini yazdı, " Beko, yeni sezonda çok can yakacak" ifadesini kullandı.

BU KEZ İŞİ SIKI TUTUYOR
Avrupa? Ligi'nde mücadele edecek takımların analiz edildiği yazıda, sarı-lacivertliler için, "Rakipsiz" vurgusu yapılırken, "Onları yenmek artık zor olacak. Sakatlıklar nedeniyle son 'da hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, bu kez işi sıkı tutuyor. Yaptığı transferlerle rakiplerine gözdağı veriyor. De Colo, Westermann ve Williams, Obradovic'le daha da acımasız olacaktır" denildi.

26 AĞUSTOS'TA PARKEDELER
Yeni sezonu 26 Ağustos'ta açacak olan Fenerbahçe Beko, hazırlık sürecini 3 farklı ülkede geçirecek. 'da çalışmalara başlayacak olan sarı-lacivertliler, 13 Eylül'de Romanya'nın Cluj kentine gidecek. Burada özel turnuvaya katılacak olan Kanarya,16 Eylül'de İstanbul'a dönecek. Bir gün sonra İtalya'da hareket edecek olan Fenerbahçe, 3 farklı takımla hazırlık maçı oynayacak. Obradovic'in öğrencileri, son olarak da 21-22 Eylül'de Atina'da düzenlenecek özel turnuvada sahne alacak.

ARTIK O BİR YORUMCU
Fenerbahçe formasını 2.5 sezon giyen Robin van Persie, artık yorumculuğa başladı. Profesyonelliğe adım attığı Feyenoord'da futbol kariyerini noktalayan 35 yaşındaki Hollandalı, 2019-2020 sezonu öncesi BT Sport'un yorumcu kadrosuna alındı.

  1. 26.7.2019
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