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19 Temmuz 2019, Cuma
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Joe Ragland Tekfen'de

Joe Ragland Darüşşafaka Tekfen'de

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tekfen, ABD'li oyun kurucu Joe Ragland'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza Daçka formasıyla daha nice zaferler ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geride kalan sezonu Sırp ekibi Kızılyıldız'da geçiren 29 yaşındaki oyuncu, Adriyatik Ligi'nde 10,7 sayı, 5,7 asist ve 2 ribaunt, ULEB 'nda ise 15 sayı, 6 asist ile 1,3 top çalma ortalamasıyla mücadele etti.


  1. 19.07.2019
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