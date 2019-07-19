Joe Ragland Darüşşafaka Tekfen'de
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu Joe Ragland'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza Daçka formasıyla daha nice zaferler ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Geride kalan sezonu Sırp ekibi Kızılyıldız'da geçiren 29 yaşındaki oyuncu, Adriyatik Ligi'nde 10,7 sayı, 5,7 asist ve 2 ribaunt, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 15 sayı, 6 asist ile 1,3 top çalma ortalamasıyla mücadele etti.
- 19.07.2019
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Yorum
abcd Tam uzaylı olmuş şimdi
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‘Harry Potter büyü yaptı’
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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Cimbom’a yakın
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Joe Ragland Darüşşafaka Tekfen'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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