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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Potada yaprak dökümü

Potada yaprak dökümü

öncesi çalışmalarını sürdüren , 4 basketbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada , , ve Duran'ın yeni sezon kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , 4 basketbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada , , ve Duran'ın kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.

  1. 11.7.2019
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