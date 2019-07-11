Potada yaprak dökümü
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, 4 basketbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada Erick Green, Barış Hersek, Yordan Minchev ve Ahmet Can Duran'ın yeni sezon kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, 4 basketbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada Erick Green, Barış Hersek, Yordan Minchev ve Ahmet Can Duran'ın yeni sezon kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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