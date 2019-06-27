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27 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray etti! haberleri

Galatasaray Yiğit Arslan'ı transfer etti! Son dakika haberleri

, geçen sezonu 'ta geçiren 'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, 2 yıllık anlaşmayı resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, çalışmaları kapsamında ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki skorer oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

altyapısından yetişen Yiğit Arslan, FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takımı'nın geniş kadrosunda yer alıyor.

, oyun kurucu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.

  1. 27.06.2019
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