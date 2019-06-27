Galatasaray Yiğit Arslan'ı transfer etti! Son dakika haberleri
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, geçen sezonu TOFAŞ'ta geçiren Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, 2 yıllık anlaşmayı resmen duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Yiğit Arslan ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki skorer oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
TOFAŞ altyapısından yetişen Yiğit Arslan, FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın geniş kadrosunda yer alıyor.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.
- 27.06.2019
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Galatasaray Yiğit Arslan'ı transfer etti! Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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