Galatasaray Yiğit Arslan'ı transfer etti! Son dakika haberleri

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Yiğit Arslan ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki skorer oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

TOFAŞ altyapısından yetişen Yiğit Arslan, FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın geniş kadrosunda yer alıyor.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.