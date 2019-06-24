Fenerbahçe Beko için Furkan Korkmaz iddiası! Son dakika transfer haberleri

Euroleague'de rekorla kırarak Final Four'a ulaşmayı başaran ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Finale kalması başarısı gösteren Fenerbahçe Beko, sakatlıklar nedeniyle iki kupada da hedeflerine ulaşamamıştı.



Yeni sezon planlamasın başlayan Sarı Lacivertliler oyuncu listesi göz dolduruyor. Başkan Ali Koç, Mali Kongrede basketbol şubesinde küçültmeye gitmeyeceklerini açıkladıktan sonra Avrupa basınında, yıldız isimleri adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı.

Gustavo Ayon, Nando De Colo ve Milos Teodosic gibi elit seviyedeki oyuncuları gündeme alan Fenerbahçe için son olarak Furkan Korkmaz ismi konuşulmaya başladı. NBA'de istediği süreleri bulamayan 21 yaşındaki genç oyuncu 1 Temmuz'da serbest kalacak.

ANLAŞMA TAMAM!

Fenerbahçe ve Furkan'ın anlaştı, transferin yakın zaman içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. 1997 doğumlu milli oyuncumuz Sixers forması ile geçtiğimiz sezon 52 maça çıktı ve ortalama 13.8 dakika sahada kaldı. Takımına 5.7 sayı 2.2 ribaund ile katkı veren Furkan, birçok pozisyonda oynayabiliyor.



Hücumdaki üretkenliğinin yanı sıra savunma performansıyla da göz dolduran milli oyuncu, Fenerbahçe Beko Koçu Zeljko Obradovic ile bir üst seviyeye çıkabilir.

Oyun kurabilen, şut atabilen ve forvet pozisyonunda dahi kullanılabilen genç oyuncu, Koç Obradovic'in rotasyonunu da genişletecek. Milliyet'te yer alan habere göre; Oyuncunun sarı-lacivertlier adına bir diğer avantajı ise yabancı sınıra takılmayacak olması. Ayrıca Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'i ve Euroleague'de daha önce tecrübesi olan genç yıldız uyum problemi yaşamadan takıma katkı verebilir.

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz, 24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Furkan, profesyonel basketbol kariyerine Anadolu Efes'te 2014 yılında başladı. Daha sonra 2016 yılında Banvit'e kiralık olarak gitti.

2017 yılında ise ABD'de NBA liginde bulunan Philadelphia 76ers takımına transfer oldu.

Aynı zamanda milli takımda da top süren Furkan Korkmaz, 2014 yılında Türkiye U-18'de oynadı.