Fenerbahçe'den Sturridge hamlesi | Video haber
Max Kruse transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe'nin ikinci golcü adayının Danİel Sturrİdge olduğu iddia edildi.
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