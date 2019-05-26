Yeniden Demirel
26 Mayıs 2019, Pazar
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Yeniden Demirel

Turgay , FIBA Avrupa'da bir kez daha başkan seçildi.

Belçikalı Coomans ve Sırp Tomasevic'i geride bırakarak 50 üyeden 27'sinin oylarını alan , 2023 yılına kadar görevde kalacak.

  1. 26.5.2019
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