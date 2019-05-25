İlk yarı finalist Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Anadolu Efes, Bandırma'da konuk olduğu Banvit'i 87-77 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit ile karşılaştı. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk periyodunda Dunston'ın skorer oyunuyla farkı açan İstanbul temsilcisi, bu bölümü 20-26 önde kapadı. Moerman'ın sayılarıyla 12'nci dakika sonrası 22-34 geriye düşen Banvit, bu andan itibaren savunma sertliğini artırdı. Ragıp Berke'nin de iyi oyunuyla 13-0'lık seri yakalayan Bandırma temsilcisi, İsmail Cem'in sayılarıyla 18'inci dakikada 35-34 öne geçti. Devrenin son saniyelerinde Shelton'ın üç sayılık basket-faul atışlarını isabete çevirmesiyle Banvit, soyunma odasına 41-38 üstün girdi.



İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip Anadolu Efes oldu. Banvit hücumda Rıdvan Öncel ve Jordan Morgan ile sayılar bulsa da 25'inci dakikayı 47-49 geride geçti. Kalan bölümde hücumda daha aktif oynayan Anadolu Efes olunca, İstanbul temsilcisi kader periyoduna 53-66 önde başladı. Konuk ekip son çeyrekte hücumda Shane Larkin ve Bryant Dunston ile sayılar üretirken 35'inci dakikayı 63-73 üstün geçti. Kalan bölümde Banvit geri dönse de Anadolu Efes cevap verince, Anadolu Efes maçı 77-87 kazandı.



Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Play-Off'ta yarı finale yükseldi.