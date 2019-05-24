Ataman ile 2 yıl daha
24 Mayıs 2019, Cuma
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Ataman ile 2 yıl daha

Ataman ile 2 yıl daha

18 yıl aradan sonra ’de boy gösteren Efes, tecrübeli koçu ’ın sözleşmesini 2 yıl uzatttı.

Bu sezon 'te gösterdiği performansla takdir toplayan , kulübüyle nikah tazeledi... Lacivert-beyazlılarda üçüncü dönemini sürdüren ve 18 yıl sonra takımı 'e taşıyan tecrübeli çalıştırıcıyla 2 yıllık yeni kontrat yapıldığı açıklandı. Ataman yönetimindeki A. Efes, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı göstermiş ve CSKA 'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu. Öte yandan takımın önemli isimlerinden Bryant Dunston ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

  1. 24.5.2019
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