Ataman ile 2 yıl daha
18 yıl aradan sonra Dörtlü Final’de boy gösteren Efes, tecrübeli koçu Ergin Ataman’ın sözleşmesini 2 yıl uzatttı.
Bu sezon Anadolu Efes'te gösterdiği performansla takdir toplayan Ergin Ataman, kulübüyle nikah tazeledi... Lacivert-beyazlılarda üçüncü dönemini sürdüren ve 18 yıl sonra takımı Dörtlü Final'e taşıyan tecrübeli çalıştırıcıyla 2 yıllık yeni kontrat yapıldığı açıklandı. Ataman yönetimindeki A. Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı göstermiş ve CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu. Öte yandan takımın önemli isimlerinden Bryant Dunston ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
- 24.5.2019
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