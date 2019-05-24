Ataman ile 2 yıl daha

Bu sezon Anadolu Efes'te gösterdiği performansla takdir toplayan Ergin Ataman, kulübüyle nikah tazeledi... Lacivert-beyazlılarda üçüncü dönemini sürdüren ve 18 yıl sonra takımı Dörtlü Final'e taşıyan tecrübeli çalıştırıcıyla 2 yıllık yeni kontrat yapıldığı açıklandı. Ataman yönetimindeki A. Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı göstermiş ve CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu. Öte yandan takımın önemli isimlerinden Bryant Dunston ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.