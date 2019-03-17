Ufuk Sarıca, Dünya Kupası'ndaki rakipleri değerlendirdi
17 Mart 2019, Pazar
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, 'ndaki rakipleri değerlendirdi

Ufuk Sarıca, Dünya Kupası'ndaki rakipleri değerlendirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü , 'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA 'nda mücadele edecek 'nin rakiplerini değerlendirdi.

E Grubu'nda , Çekya ve ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sarıca, "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. ABD ile aynı grupta olmak sıralama açısından bizi zorlayabilecek olsa da ileriki turlar için büyük avantaj sağlayabilir. Çekya'yı iyi tanıyoruz. Japonya ise yakından bildiğimiz bir ekip değil." ifadelerini kullandı.

2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini anlatan Sarıca, "Genç ve iyi bir takımız. Takımıma da teknik ekibime de güveniyorum. Bu takımın şampiyonaya renk katıp iyi bir sonuç alabileceğinden eminim. Bu yazı iyi geçirerek şampiyonaya hazır bir şekilde gideceğiz. Hedeflerimizi başaracağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

  1. 17.03.2019
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