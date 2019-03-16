A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!
16 Mart 2019, Cumartesi
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A 'nın rakipleri belli oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!

2019 FIBA Çin'de düzenlenecek. 12 Dev Adam'ın E grubunda yer aldığı grupta NBA oyuncularıyla bilinen Amerika Birleşik Devletleri en zorlu takım olarak göze çarpıyor.

Çin'de düzenlenecek olan 2019 FIBA kura çekimi gerçekleştirildi.
A , 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda ABD, Çekya ve ile eşleşti.


İşte bütün gruplar;
A GRUBU
ÇİN - VENEZUELLA - POLONYA - FİLDİŞİ SAHİLİ

B GRUBU
ARJANTİN - RUSYA - GÜNEY KORE - NİJERYA

C GRUBU
İSPANYA - PORTO RİKO - İRAN - TUNUS

D GRUBU
SIRBİSTAN - İTALYA - FİLİPİNLER - ANGOLA

E GRUBU
ABD - TÜRKİYE - ÇEKYA - JAPONYA

F GRUBU
YUNANİSTAN - BREZİLYA - KARADAĞ - YENİ ZELLANDA

G GRUBU
FRANSA - DOMİNİK CUMHURİYETİ - ALMANYA - ÜRDÜN

H Grubu
LİTVANYA - AVUSTRALYA - KANADA - SENEGAL

  1. 16.03.2019
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