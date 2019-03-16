A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu!

Çin'de düzenlenecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi gerçekleştirildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile eşleşti.





İşte bütün gruplar;

A GRUBU

ÇİN - VENEZUELLA - POLONYA - FİLDİŞİ SAHİLİ

B GRUBU

ARJANTİN - RUSYA - GÜNEY KORE - NİJERYA

C GRUBU

İSPANYA - PORTO RİKO - İRAN - TUNUS

D GRUBU

SIRBİSTAN - İTALYA - FİLİPİNLER - ANGOLA

E GRUBU

ABD - TÜRKİYE - ÇEKYA - JAPONYA

F GRUBU

YUNANİSTAN - BREZİLYA - KARADAĞ - YENİ ZELLANDA

G GRUBU

FRANSA - DOMİNİK CUMHURİYETİ - ALMANYA - ÜRDÜN

H Grubu

LİTVANYA - AVUSTRALYA - KANADA - SENEGAL