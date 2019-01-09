Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris
Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17. hafta mücadelesinde dün deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki'ye 84-78 yenilerek 12 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 17 haftada elde ettiği 15 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.
Zalgiris'in ligde 7 galibiyet ve 10 mağlubiyeti var.
İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmayı sarı-lacivertliler kazandı.
- 9.1.2019 09:46
- Güncelleme: 9.1.2019 10:55
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
mucahit yetemen 42 yıllık Trabzonspor Taraftarlığım, sana yapılan HAKSIZLIKLA, benim içinde son bulmuştur !
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‘Gözümü Fenerbahçeli açtım’
Toplam 1
Yorum
hakan inşallah hata yaptığında tribünler sana sahip çıkar gerçek fb li futbolcu lazım bize ruhunu veren sen de öylesin yolun açık olsun.
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"Futbolu bıraktım"
Toplam 3
Yorum
ercisli seni severdim sana ayıp ettiler ama bir futbolcu unutmamalıki trübüne şov yapmak yetmiyor bir takımda uzun süre kalmak için
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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