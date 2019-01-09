Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris
09 Ocak 2019, Çarşamba
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'nun konuğu Zalgiris

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris

Sarı-lacivertliler, 'nin 18. haftasında yarın temsilcisi Zalgiris'i ağırlayacak.

, 'nin 18. haftasında yarın sahasında 'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Başantrenör yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17. hafta mücadelesinde dün deplasmanda temsilcisi Khimki'ye 84-78 yenilerek 12 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Beko, geride kalan 17 haftada elde ettiği 15 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Zalgiris'in ligde 7 galibiyet ve 10 mağlubiyeti var.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmayı sarı-lacivertliler kazandı.

  1. 9.1.2019 09:46
  2. Güncelleme: 9.1.2019 10:55
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