Fenerbahçe Beko evinde çok rahat

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye Fenerbahçe Beko; Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu, Kalinic, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başlarken, Darüşşafaka Tekfen sahaya; Brown, Douglas, Peiners, Evans ve Oğuz Savaş beşiyle çıktı.

Mücadeleye hücumda etkili bir oyunla başlayan ve savunmada da rakibine kolay sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, ilk 5 dakikayı Melli, Kalinic, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla 12-5 önde geçti. Periyodun kalan 5 dakikalık bölümü 10-10'luk eşitlikle geçilince, Fenerbahçe ilk çeyreği 7 sayı farkla önde kapattı: 22-15.

İkinci periyoda savunmadaki sert oyunuyla giriş yapan ve rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, hücumda yakaladığı fırsatları da sayıya çevirirken, 15'inci dakikayı 12 sayı farkla üstün geçti: 30-18. Datome ve Guduric'in etkili oyunuyla farkı açmayı sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-30 önde gitti.

Üçüncü periyotta Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun çizgi dışından bulduğu sayılarla hücumda etkili olan Fenerbahçe Beko, 25'inci dakikayı 55-37 önde geçti. Vites yükselten ve farkı açmayı sürdüren sarı lacivertli takım, maçın final periyoduna 25 sayı farkla önde girdi: 70-45.

Mücadelenin son periyodunda rakibine oyun ve skor üstünlüğünü bırakmayan Fenerbahçe Beko, parkeden 91-61 galip ayrıldı.

MAÇIN ARDINDAN

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 91-61 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, oynadıkları basketboldan çok memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, sarı-lacivertli taraftarlara oluşturdukları atmosfer için teşekkür ederek, "Real Madrid maçından iki gün sonra bir maça hazırlanıp iyi konsantrasyonla oynamak hiçbir zaman kolay değil. Darüşşafaka Tekfen antrenör değişimden sonra agresif ve sert oynamaya başladı. Bugün oynadığımız basketboldan çok memnunum. İyi başladık ve güzel bitirdik. Tüm oyuncularıma oynama şansı verdiğim için mutluyum. Oyuncularıma 2018 yılında yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ERNAK:"KARŞILAŞMA ARZU ETTİĞİMİZ GİBİ GEÇMEDİ"

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak ise müsabakanın arzu ettikleri gibi geçmediğini dile getirdi.

Sözlerine Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak başlayan Ernak, "Karşılaşma arzu ettiğimiz gibi geçmedi. İki takım arasında sertlik ve fiziksel olarak kalite farkı vardı. Tüm müsabaka sadece rakibi kovalamakla geçti. Rakibimizin bu maçı Real Madrid maçı kadar ciddiye alması bizim için gurur verici ancak rakibimizle baş etmeyi de öğrenmemiz gerek bir şey." diye konuştu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar

FENERBAHÇE BEKO: Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 13, Sinan Güler, Kalinic 6, Melli 8, Efe Ergi Tırpancı 2, Ali Muhammed 10, Barış Hersek 2, Egehan Arna 4, Vesely 12, Datome 18, Guduric 12

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Oğuz Savaş 8, Douglas 14, Brown, Evans 10, Peiners 6, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 3, Emircan Koşut 3, Kartal Özmızrak 7, Eric 10, Sinan Sağlam

1'İNCİ PERİYOT: 22-15

İLK YARI: 47-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-45

5 FAUL: 34.27 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko) - 36.24 Peiners, 38.17 Douglas (Darüşşafaka Tekfen)