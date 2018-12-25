Kadınlar Basketbol Süper Ligi devam ediyor
Ligde 11. hafta mücadelesi, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçları, yarın başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 11. hafta programı şöyle:
YARIN:
16.00 OGM Ormanspor-Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
18.00 Gündoğdu Adana Basketbol-BOTAŞ (Menderes)
18.00 İstanbul Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)
18.00 Çukurova Basketbol-Beşiktaş (Servet Tazegül)
19.00 Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
20.00 Fenerbahçe-İzmit Belediyespor (Metro Enerji)
27 ARALIK PERŞEMBE:
18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Antakya)
- 25.12.2018 11:04
- Güncelleme: 25.12.2018 12:07
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
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Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
Toplam 1
Yorum
umut şener volkan demirel ve dirar 3ü gelsin tolgay öyle gitsin bu oyuncular patlama yapar bizde burak dışında diagne çift forvet gelsin
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Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Toplam 1
Yorum
muti izin çok az 9 değil 29 gün olmalıydı yakım düşme potasında adamlar izin derdinde yazıklar olsun al parayı yat
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