Kadınlar Basketbol Süper Ligi devam ediyor
25 Aralık 2018, Salı
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devam ediyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi devam ediyor

Ligde 11. hafta mücadelesi, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

'nde 11. hafta maçları, yarın başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 11. hafta programı şöyle:

YARIN:

16.00 OGM Ormanspor-Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 Gündoğdu Basketbol-BOTAŞ (Menderes)

18.00 Üniversitesi-Bellona Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)

18.00 Çukurova Basketbol-Beşiktaş ()

19.00 Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

20.00 Fenerbahçe-İzmit Belediyespor ( )

27 ARALIK PERŞEMBE:

18.00 Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği (Antakya)

  1. 25.12.2018 11:04
  2. Güncelleme: 25.12.2018 12:07
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