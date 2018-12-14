Darüşşafaka direnemedi!
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 75-67 mağlup oldu.
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 75-67 mağlup oldu.
Bu sonuçla Panathinaikos 6. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 10'u üst üste olmak üzere 11. mağlubiyetini yaşadı.
Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 22-16 önde tamamlayan Panathinaikos, soyunma odasına da 43-32 üstün gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, dördüncü çeyreğe girilirken farkı 4 sayıya (57-53) indirdi.
Darüşşafaka Tekfen, maçın 35. dakikasında skorda eşitliği sağlamasına karşın (65-65), ev sahibi takımın son 2 dakika 47 saniyelik bölümde attığı basketlere engel olamadı ve karşılaşmadan 75-67 mağlup ayrıldı.
- 15.12.2018 01:34
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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