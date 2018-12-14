Darüşşafaka direnemedi! – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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direnemedi!

Darüşşafaka direnemedi!

, 12. hafta maçında temsilcisi 'a deplasmanda 75-67 mağlup oldu.

, 12. hafta maçında temsilcisi 'a deplasmanda 75-67 mağlup oldu.

Bu sonuçla Panathinaikos 6. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 10'u üst üste olmak üzere 11. mağlubiyetini yaşadı.

Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 22-16 önde tamamlayan Panathinaikos, soyunma odasına da 43-32 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, dördüncü çeyreğe girilirken farkı 4 sayıya (57-53) indirdi.

Darüşşafaka Tekfen, maçın 35. dakikasında skorda eşitliği sağlamasına karşın (65-65), ev sahibi takımın son 2 dakika 47 saniyelik bölümde attığı basketlere engel olamadı ve karşılaşmadan 75-67 mağlup ayrıldı.

  1. 15.12.2018 01:34
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