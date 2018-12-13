Başantrenör Bulkaz: “Galatasaray karşısına kazanmak için çıkacağız”
13 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Başantrenör Bulkaz: “ karşısına kazanmak için çıkacağız”

Başantrenör Bulkaz: “Galatasaray karşısına kazanmak için çıkacağız”

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adatıp , maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör , sarı-kırmızılı takımın karşısına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.
Adatıp Başantrenörü Ozan Bulkaz, hafta sonu oynanacak maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bulkaz, "Eksikler tamamlanmadan aldığımız her galibiyet altın değerinde. Bir uzun bir de kısa almayı planlıyoruz. Mevcut kadromuzla ve taraftarlarımızla hafta sonu yapılacak maça kazanmak için çıkacağız" dedi.

Galatasaray maçına tüm taraftarları davet eden Bulkaz, "Bir haftada iki önemli maç oynadık. Evimizde 'yi yendiğimiz için çok mutluyuz. Bu hafta Galatasaray ile oynayacağız. Eksikler tamamlanmadan aldığımız her galibiyet altın değerinde. Yöneticilerimiz, bir uzun bir de kısa transfer almayı planlıyorlar. Biz mevcut kadromuzla ve taraftarlarımızla hafta sonu yapılacak maça kazanmak için çıkacağız. İlk hafta maçımızın erken bir saatte olmasına rağmen salonun büyük bölümü doluydu. Galatasaray maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz. Eksiklerimizi taraftarımızla ve onların gücüyle tamamlayacağız. İnşallah bu sınavdan başarıyla geçeceğiz" diye konuştu.

Transfer konusunu değerlendiren Başkan Toçoğlu ise, "Transfer için birçok isim var. Bu isimlerin arasından yönetimimiz ikna ettiği bir oyuncuyu getirecek. Takımımız için en uygun olanı transfer edeceğiz. Birkaç gün içerisinde belli olacak. Bir haftadır buradayım, gayet keyifli bir ortam var. Herkes çok olumlu ve uyumlu. Küçülmeye giden bir takımla doğru çalışarak en iyiyi yapmaya çalışacağız. İnşallah yeni transferlerimizle de daha güçlenip önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.

  1. 13.12.2018 13:54
  2. Güncelleme: 13.12.2018 14:33
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başantrenör Bulkaz: “Galatasaray karşısına kazanmak için çıkacağız” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN