Darüşşafaka Tekfen Yunanistan deplasmanında
Yeşil-siyahlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.
Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Son ULEB Avrupa Kupası şampiyonu unvanıyla katıldığı THY Avrupa Ligi'nde şu ana kadar istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 1 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.
Yeşil-siyahlı ekip, Panathinaikos karşısında kazanarak 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Organizasyondaki son 3 maçını kaybeden Panathinaikos ise 5 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.
- 13.12.2018 10:35
- Güncelleme: 13.12.2018 10:46
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Galatasaray'da hedef Başakşehir!
Toplam 1
Yorum
bu tarihi hatayı yapmayın ozan kabak ın serbest kalma bedeli. 7,5 milyon euro diye söyleniyor.bunu kesinlikle düzeltin. yeni sözleşme ile 30mlyon a çıkardın.hata
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Ünal Karaman meydan okudu!
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU ADAMSIN ÜNAL. BU ADALETSİZ FUTBOL DÜZENİ DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN SENİN GİBİ MERT DOĞRU DÜRÜST İNSANLAR GEREKLİ..
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
Darüşşafaka Tekfen Yunanistan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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