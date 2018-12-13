Darüşşafaka Tekfen Yunanistan deplasmanında
13 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

deplasmanında

<a href="/index/darussafaka-tekfen?id=0cde8433-6b07-4ef9-8e5e-cd05c80f62bd" class="" rel="tag">Darüşşafaka Tekfen</a> <a href="/index/yunanistan?id=48b0106a-53a5-4cac-8d6d-65cdc9d95d28" class="" rel="tag">Yunanistan</a> deplasmanında

ekip, 'nin 12. haftasında yarın temsilcisi 'a konuk olacak.

Basketbol Takımı, 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda temsilcisi ile karşılaşacak.

Başkent Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Son ULEB şampiyonu unvanıyla katıldığı 'nde şu ana kadar istediği sonuçları alamayan , 1 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.

ekip, karşısında kazanarak 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Organizasyondaki son 3 maçını kaybeden Panathinaikos ise 5 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

  1. 13.12.2018 10:35
  2. Güncelleme: 13.12.2018 10:46
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN