Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Yunanistan deplasmanında
Sarı-kırmızılı ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. maçında Niki Lefkada ile karşılaşacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Niki Lefkada'ya konuk olacak.
Lefkada adasındaki Belediye Atletik Merkezi'nde oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak.
Dört takımın yer aldığı grupta çıktığı 3 maçın 2'sini kazanan 3 takımdan biri olan Galatasaray, averajla ikinci sırada bulunuyor. Yunanistan temsilcisi Niki Lefkada ise yaptığı 3 mücadelede henüz galibiyet alamadı.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 20 sayı farkla 81-61 kazanmıştı.
- 27.11.2018 10:10
- Güncelleme: 27.11.2018 10:45
-
Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
-
Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Yunanistan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.